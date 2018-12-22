"Сделка с Кремлем": политолог оценила вероятность договоренности Трампа с Путиным по Украине

Владимир Путин и Дональд Трамп / Reuters

На сегодня президент США Дональд Трамп и президент России Владимир Путин ни о чем не могут договориться, в том числе и по вопросу Украины, заявила российский политолог, доктор исторических наук, исследователь Chatham House Лилия Шевцова.

"Все, о чем они могут договориться, будет рассматриваться под лупой в администрации Трампа и в Конгрессе. И если эти договоренности будут противоречить курсу на сдерживание России, они будут отвергаться. А Трамп будет обвинен в сделке с Кремлем. Вот ведь какая ирония: самый пророссийский президент США проводит самую антироссийскую политику", - подчеркнула она во время чата в Главреде.

Она считает, что Трамп уже практически не имеет шансов на переизбрание и вне зависимости от его дальнейший судьбы, политику в отношении России осуществляет его администрация и Конгресс.

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"А эти две инстанции объединены одним стремленым – сдержать Россию. Правда, сделаем замечание: Вашингтон, даже самая жесткая в отношении России его часть, вовсе не готов принимать решения, которые бы обрушили российскую экономику и вызвали новую стадию конфронтации", - говорит российский политолог.

Она отметила, что переговоры между Путиным и президентом Петром Порошенко будут иметь смысл, если появится возможность договориться.

"А когда нет? Что касается переговоров между Путиным и новым президентом Украины, почему нет. Если Кремль уверен, что есть возможность договориться", - добавила эксперт.

Напомним, ранее Шевцова спрогнозировала судьбу отношений между Украиной и РФ.