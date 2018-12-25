Минобороны РФ "село в лужу" с календарем на 2019-й

Календарь / Минобороны РФ

Сотрудники пресс-службы российского Министерства обороны сделали достоянием общественности специально сверстанный календарь на 2019 год.

Проект оказался в достаточной степени противоречивым (к примеру, в нем есть фотоснимок ракетного комплекса под надписью "Доставка грузов по всему миру") и вызвал много насмешек в Сети.

.Особое внимание интернет-пользователей вызвала страница календаря под названием "Российские подснежники" (которую сочли намеком на трупы российских ихтамнетов).

Кроме того, в Сети поразились снимком неизвестной девушки-снайпера с откровенно-циничной надписью "От некоторых девушек сносит голову".

Напомним, ранее сообщалось о том, что в Instagram Минобороны РФ угодила "обнаженка", в которой подозревают пресс-секретаря Шойгу.