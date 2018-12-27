В Bloomberg назвали дату торговых переговоров США и Китая

27 декабря 2018, 01:57

Встреча состоится в Пекине.

США и Китай проведут переговоры для снижения торговой напряженности / Фото: REUTERS

В начале января 2019 года делегация США отправится в Пекин, где с представителями Китая обсудит на высшем уровне вопросы торговли.

Как сообщает Bloomberg со ссылкой на собственные источники, американскую делегацию возглавит заместитель представителя США на торговых переговорах Джеффри Герриш.

Инсайдеры на условиях анонимности также отметили, что от Белого дома в Пекин отправится заместитель министра финансов по международным делам Дэвид Малпасс. Представители Китая на данной встрече пока неизвестны.

Источники агентства отмечают, что Вашингтон и Пекин уже провели по данному вопросу телефонные переговоры. Целью встречи станет снижение торговой напряженности между странами.

Как ранее сообщили в контрразведке США, для национальных интересов Белого дома Китай представляет гораздо более опасную угрозу, нежели Россия.

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США переговоры встреча торговля Китай Пекин
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