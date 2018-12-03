Трамп захотел начать с Россией и Китаем переговоры о разоружении

Трамп выразил надежду, что такие переговоры могли бы иметь место / Фото: Reuters

Президент США Дональд Трамп заявил, что намерен начать переговоры о разоружении с лидерами России и Китая.

"Я уверен, что когда-нибудь в будущем председатель Си и я, вместе с президентом России Путиным, начнем говорить о реальном прекращении того, что стало масштабной и неконтролируемой гонкой вооружений", - написал глава Белого дома в Twitter в понедельник, 3 декабря.

При этом Трамп назвал "сумасшествием" утвержденный им же военный бюджет США на текущий год, согласно которому США потратили на оборону 716 миллиардов долларов (630 миллиардов евро).

I am certain that, at some time in the future, President Xi and I, together with President Putin of Russia, will start talking about a meaningful halt to what has become a major and uncontrollable Arms Race. The U.S. spent 716 Billion Dollars this year. Crazy! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 3 грудня 2018 р.

Напомним, выступая на встрече со своими сторонниками в штате Невада глава Белого дома Дональд Трамп заявил, что намерен вывести США из договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности, который в 1987 году подписали Михаил Горбачев и Рональд Рейган.

Позже Горбачев заявил, что "разрывать старые соглашения по разоружению ни в коем случае .

Как ранее сообщалось, президент России Владимир Путин заявил, что страны Европы могут попасть под ответный удар в случае расторжения Белым домом договора о ракетах средней и меньшей дальности.