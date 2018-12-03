Трамп захотел начать с Россией и Китаем переговоры о разоружении

3 декабря 2018, 21:25

При этом утвержденный им же военный бюджет США он назвал "сумасшествием".

Трамп
Трамп выразил надежду, что такие переговоры могли бы иметь место / Фото: Reuters

Президент США Дональд Трамп заявил, что намерен начать переговоры о разоружении с лидерами России и Китая.

"Я уверен, что когда-нибудь в будущем председатель Си и я, вместе с президентом России Путиным, начнем говорить о реальном прекращении того, что стало масштабной и неконтролируемой гонкой вооружений", - написал глава Белого дома в Twitter в понедельник, 3 декабря.

При этом Трамп назвал "сумасшествием" утвержденный им же военный бюджет США на текущий год, согласно которому США потратили на оборону 716 миллиардов долларов (630 миллиардов евро).

Напомним, выступая на встрече со своими сторонниками в штате Невада глава Белого дома Дональд Трамп заявил, что намерен вывести США из договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности, который в 1987 году подписали Михаил Горбачев и Рональд Рейган.

Позже Горбачев заявил, что "разрывать старые соглашения по разоружению ни в коем случае .

Как ранее сообщалось, президент России Владимир Путин заявил, что страны Европы могут попасть под ответный удар в случае расторжения Белым домом договора о ракетах средней и меньшей дальности.

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Россия США переговоры Китай разоружение Дональд Трамп Си Цзиньпин повар Путина
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