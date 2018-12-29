Взрыв автобуса с туристами возле пирамид в Египте: число жертв возросло

Автобус подорвался на самодельной бомбе / Фото: Al Arabiya

В Египте увеличилось до четырех человек количество погибших в результате взрыва туристического автобуса.

Как сообщает агентство Al Arabiya, погибли три туриста-вьетнамца и водитель-египтянин.

Ранены в результате взрыва 11 человек, у четырех из них диагностированы переломы, у остальных – незначительные повреждения.

В МВД Египта сообщили, что в автобусе находилось 14 граждан Вьетнама, а также водитель и гид из Египта.

По предварительной информации, автобус подорвался на самодельном взрывном устройстве, которое было спрятано около проезжей части.

/ Фото: Al Arabiya

/ Фото: Al Arabiya

Как ранее сообщалось, тело умершего в Египте британского туриста привезли на родину без некоторых внутренних органов.