"Добывай, вырезай": Умершего в Египте туриста вернули домой без внутренних органов

Черная трансплантология/ Comments.ua

Тело умершего в Египте британского туриста привезли на родину без некоторых внутренних органов.

Соответствующее сообщение опубликовали журналисты британского таблоида The Sun. Согласно обнародованным данным, турист Дэвид Хамфрис играл с внуками в бассейне одного из египетских отелей, но внезапно потерял сознание и рухнул на плитку бездыханным.

Мужчину срочно доставили в больницу, где он и скончался. Затем египетские медики провели эксгумацию и отправили тело мужчины в Великобританию.

Однако британские судмедэксперты решили уточнить причину смерти Хамфриса и провели повторное вскрытие. Выяснилось, что из тела мужчины вырезали почки и сердце. Родные погибшего туриста опасается, что его тело выпотрошили торговцы органами и требуют расследования от египетских властей.

По другой версии, Хамфрис умел из-за врачебной ошибки и медики вырезали его органы, чтобы скрыть свою халатность. Однако руководство больницы, где они работают, это категорически отрицают. Сейчас дело уже взято под контроль МИД Великобритании.

Напомним, ранее сообщалось о том, что в Египте из отеля эвакуировали 300 туристов из-за загадочной смерти супружеской пары.