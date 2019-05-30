В Париже полуголые активистки Femen устроили новую акцию протеста

В Париже активистки Femen устроили новую акцию / @femeninna

В Париже несколько десятков представительниц движения Femen устроили акцию протеста возле дворца Пале-Рояль, напротив парижского Лувра.

Целью акции стало привлечение внимания к тому, что во Франции около 60 женщин были убиты с начала года, заявили в Femen.

При этом обнаженные по пояс активистки зажгли дымовые шашки, а также выкрикивали лозунги в защиту прав женщин, при этом на их спинах были написаны имена убитых во Франции женщин.

"Каждые два дня мы узнаем о новой жертве, а мы до сих пор не видим ожидаемых действий", - заявила в комментарии глава движения Femen Инна Шевченко.

Напомним, ранее сообщалось о том, что в Париже полуголая активистка Femen бросилась под колеса лимузина Трампа.