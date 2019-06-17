У Земли возникнут кольца: повсеместно настанут белые ночи

У Земли образуются кольца / vladtime.ru

Радары независимых ученых уловили движение метеоритного столба, который со стремительной скоростью направляется к Земле.

Хотя эксперты говорят, что не стоит опасаться этого явления, но необратимые изменения все-таки появятся. Вокруг планеты Земля потихоньку образовываются огромные кольца.

Ученые говорят, что из-за сильного биополя Земли и озонового слоя каменному дождю не удастся протаранить планету. Но часть из них окажется на ее территории.

А весь удар на себя пример океан.

Таким образом, из-за орбитального вращения и силы притяжения, весь метеоритный столб рассыплется вокруг земной атмосферы и превратится в неподвижные ледяные кольца.

Если говорить о последствиях для землян, что стоит обратить внимание на то, что типичный цвет дня и ночи изменится, ведь солнечные лучи будут отторгаться от ледяной поверхности колец.

Повсеместно настанут белые ночи / vladtime.ru

Таким образом день будет цвета заката – фиолетово-розовый, а ночь станет сине-голубой, по всей земле воцарятся белые ночи.

Людям нужно будет к этому привыкнуть. Ученые говорят, что это единственное неудобство, с которым придется столкнуться населению планеты Земля, пишет vladtime.ru.

Читайте такжеК Земле мчится всесокрушающая боеголовка НибируНапомним, ранее сообщалось, через пару лет ночь и день станут одинаковыми, а год на Земле будет длится 730 дней.

Также ранее ученые назвали катастрофические последствия смещения орбиты Земли. Каждые 405 тысяч лет орбита Земли удлиняется. Всему виной гравитационное воздействие Юпитера и Венеры.