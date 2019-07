Российских пропагандистов не пустили на конференцию в Британию

В Британии не захотели видеть российских журналистов на конференции / Фото: Reuters

Министерство иностранных дел Британии ответило официальным отказом журналистам пропагандистского российского канала RT, которые намеревались аккредитоваться на конференцию по свободе прессы.

RT в Telegram сообщил, что отказ они получили по причине отсутствия свободных мест.

"По телефону нам сказали: Sorry, we are full ("Извините, мест нет"). На глобальном форуме свободы прессы прессе места нет. Так и живем. Свобода прессы – она не для всех", – сообщает издание.

МИД Британии анонсировал данное масштабное мероприятия в сфере СМИ в Twitter лозунгом "Свободная пресса взращивает свободных людей. Сейчас, как никогда, мы должны ее защитить". Комментарий под постом написала редактор RT Маргарита Симоньян.

"Нам отказали в аккредитации на "глобальную конференцию по свободе прессы", которую проводит британский МИД. Ч.Т.Д.", — написала она в Twitter.

