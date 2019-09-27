"Силён Диавол, силён чертяка!": попа РПЦ подозревают в изнасиловании семи усыновленных детей

Николай Стремский воспитывает 70 детей/ Фото oren-eparh.ru

В российском Оренбурге правоохранители задержали священника Свято-Троицкой обители милосердия Николая Стремского. Его подозревают в изнасиловании несовершеннолетних, которые были под его опекой.

Как сообщают российские СМИ, Николай Стремский воспитывает 70 детей, часть из них - приемные и усыновленные. Церковника подозревают в изнасиловании, развратных действиях и невыполнении обязанностей по воспитанию несовершеннолетних. В результате действий священника пострадали семеро детей.

Сам Стремский вину не признает и заявляет, что дети придумали свои показания. 25 сентября Ленинский районный суд постановил поместить священника, его дочь и ее мужа в СИЗО. Последних обвиняют в незаконном лишении свободы.

Фото с официальной страницы Николая Стремского

Известно, что с 1990 года Стремский возглавляет Свято-Троицкую обитель милосердия - крупнейший религиозный комплекс в Оренбургской области. В сентябре 2015 года Николая Стремского отстранили от должности за вождение в пьяном виде. При этом он оказал сопротивление полицейским. Однако, через несколько месяцев после инцидента Стремский вернулся к работе настоятеля.

В сети активно обсуждают инцидент. Некоторые пользователи возмущены, некоторые - иронизируют:

Напомним, в сентябре из Украины экстрадирован в Австрию тренер и двукратный олимпийский чемпион по дзюдо Петер Зайзенбахер, который находился у себя на родине в розыске за растление несовершеннолетних.