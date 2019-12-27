В России схватили педофила, вербовавшего людей для боевиков на Донбассе

Игорь Толстошеин / сайт Миротворец

В столице РФ, Москве, полиция задержала Игоря Толстошеина - по обвинению в изнасиловании 12-летней девочки-подростка.

Как сообщает портал "Миротворец, Толстошеин долго занимался тем, что вербовал наемников для участия в войне на Донбассе на стороне боевиков.

"В "Чистилище" нормальных не бывает. Знакомьтесь, это русский педофил Игорь Толстошеин – руководитель российского оргкомитета военно-тактических игр "Заря". Российский наемник, вербовщик наемников, инструктор наемников", – заявили сотрудники портала.

Более того, Толстошеин имеет в своем "багаже" участие в составе аналитической группы российской военной разведки (ГРУ) в пределах Анголы.

"Сейчас эта гордость Рассеи задержана за изнасилование 12-летней девочки. Оно насиловало "рузького" ребенка трое суток. Девочка уже опознала извращенца, которым гордится вся Рассея. А как не гордиться, он же украинцев ездил на Донбасс убивать", – написали на Миротворце.

Напомним, ранее сообщалось о том, что 36-летний боевик ЛНР из Алчевска Иван Анцупов вывез из России малолетнюю школьницу на оккупированные территории.



