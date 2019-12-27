  1. Главная
  3. Мир

В России схватили педофила, вербовавшего людей для боевиков на Донбассе

27 декабря 2019, 00:39

По данным портала Миротворец, Иголь Толстошеин имеет весьма богатый послужной список.

Игорь Толстошеин / сайт Миротворец

В столице РФ, Москве, полиция задержала Игоря Толстошеина - по обвинению в изнасиловании 12-летней девочки-подростка. 

Как сообщает портал "Миротворец, Толстошеин долго занимался тем, что вербовал наемников для участия в войне на Донбассе на стороне боевиков.

"В "Чистилище" нормальных не бывает. Знакомьтесь, это русский педофил Игорь Толстошеин – руководитель российского оргкомитета военно-тактических игр "Заря". Российский наемник, вербовщик наемников, инструктор наемников", – заявили сотрудники портала.

Более того, Толстошеин имеет в своем "багаже" участие в составе аналитической группы российской военной разведки (ГРУ) в пределах Анголы.

"Сейчас эта гордость Рассеи задержана за изнасилование 12-летней девочки. Оно насиловало "рузького" ребенка трое суток. Девочка уже опознала извращенца, которым гордится вся Рассея. А как не гордиться, он же украинцев ездил на Донбасс убивать", – написали на Миротворце.

Напомним, ранее сообщалось о том, что 36-летний боевик ЛНР из Алчевска Иван Анцупов вывез из России малолетнюю школьницу на оккупированные территории.


 

ДНР боевик террорист педофил
Сейчас вы просматриваете новость «В России схватили педофила, вербовавшего людей для боевиков на Донбассе». Другие новости мира читайте в разделе «Мир». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter.
Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Новости партнеров

Последние новости

01:09
Продался за $600: в Киеве задержали копа-предателя
00:39
В России схватили педофила, вербовавшего людей для боевиков на Донбассе
00:19
27 декабря – какой сегодня праздник: что делать в Филимонов день
26 декабря, четверг
23:59
Под Винницей мужчина подорвал двух приятелей ручной гранатой Фото
23:56
В Киеве на Подоле произошла стрельба: ранена женщина
23:33
"Бабушка для наших детей": Пугачева и Галкин отреагировали на смерть Волчек Видео
23:32
Гончарук призвал украинцев "стучать" на подпольные казино
23:19
Выяснились важные подробности нового обмена пленными
23:04
В России назвали причину пожара на могиле Децла Видео
22:52
Опубликовано последнее фото Галины Волчек на публике
22:46
Захарова пофантазировала, как РФ ответит США за санкции по Северному потоку-2
22:42
В Черкассах чиновники заплатили за уборку несуществующего снега
22:24
Подарок под елочку: Нафтогаз перечислил в госбюджет кругленькую сумму
22:10
Зеленский "с легкой руки" уволил еще двух чиновников
21:53
"Искусство становится "голым": коллеги скорбят о кончине "человека-эпохи" Галины Волчек Видео
21:38
Вопиющее неуважение: в США жестко отреагировали на запуск поездов в Крым
21:10
Посол США пояснил, как Россия может вывести войска с Донбасса за один-два года
21:08
Зеленский изменил порядок оформления документов жителям Донбасса: что нового
21:00
Порнозвезда лукаво и развратно покрасовалась на сексуальных фото Фото
20:45
Руис игнорирует своего тренера после поражения от Джошуа
20:42
КСУ прошелся по законопроекту Зеленского о кнопкодавстве
20:39
Гороскоп на завтра всех знаков Зодиака: любовные похождения, дыра в бюджете и очищение
20:31
Терроризм и рак – предсказания Ванги на 2020 год двум известным президентам Видео
20:18
Хабиб опять наехал на Макгрегора
20:17
Умерла Галина Волчек: основные факты биографии режиссера Видео
20:14
Гончарук принял радикальное решение о деятельности нелегальных АЗС
20:10
Лень и хитрые выдумки: в строймагазине намешали кучу оливье в бетономешалке - видео Видео
19:50
Обмен пленными: где состоится и кто может попасть в списки
19:50
Как детей - команда Ярмоленко пропустила эффектный гол в матче АПЛ Видео
19:28
Аваков сомневается в расследовании по делу Шеремета – посол США Тейлор
19:25
Загороднюк назвал дату установления полного перемирия на Донбассе
19:23
"Для меня он мертв": Федор Емельяненко об Александре
19:10
В Москве умерла Галина Волчек
19:00
Манікюр на Новий рік 2020 та вишуканий новорічний манікюр на короткі нігті Фото
18:55
Лестер - Ливерпуль: где смотреть матч лидеров АПЛ
18:28
Ибрагимович определился со своим будущим
18:03
Германия могла дать Украине заработать на Северном потоке-2 - Die Zeit
18:02
Емельяненко - Джексон: где смотреть и прогнозы на бой
17:49
Хватит ли на сухари – какой будет зарплата и пенсии в Украине 2020 Видео
17:44
Від пацанки до панянки 4 сезон: как прошел финал съемок шоу
17:31
Операция "На дне": в Петербурге нашли ноги девушки, отрезанные профессором Соколовым
17:29
"Русские территории": в Украине напомнили Путину об "исконных болотах" под Москвой
17:17
В Москве осквернили могилу рэпера Децла Видео
16:48
"Ад и пытки": Джошуа - о десяти годах своей карьеры
16:47
Бои на Донбассе: названо число жертв среди гражданских в 2019-м
16:28
Украина договорилась с США о поставке новой партии Javelin
16:25
Нацотбор Евровидение 2020 Украина: Тина Кароль возвращается на Евровидение
16:20
Синоптик спрогнозировал, чем удивит погода в Украине в январе 2020
16:19
Емельяненко - Джексон: рекорды бойцов против бывших чемпионов UFC и претендентов на пояс
16:02
Украинцев лишат секонд-хенда: что известно
Правила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиКонтактыАрхив
©2002- 2019, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять