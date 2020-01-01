В Москве врач-анестезиолог изнасиловал пациентку после операции

Медика задержали и возбудили уголовное дело.
В одной из клиник столицы России произошел жуткий случай - по подозрению в изнасиловании пациентки задержали врача-анестезиолога. Врач свою вину не отрицает, однако говорит, что женщина "была не против".
33-летняя пациентка лежала в одноместной палате после операции в клинике Москвы. К ней зашел врач, чтобы сделать укол, однако вместо этого предложил заняться сексом. Мужчина получил отказ, однако это его не остановило. Воспользовавшись состоянием женщины, он схватил и изнасиловал ее, сообщает Telegram-канал Baza.
Через несколько дней после выписки женщина, над которой надругался врач, обратилась в Следственный комитет РФ. Медика задержали и возбудили уголовное дело. С работы эскулапа пока не уволили.
Читайте такжеПерепутал органы: киевлянка впала в кому из-за ошибки врачаНапомним, в Коломне Московской области произошел жуткий случай изнасилования. 15-летняя школьница надругалась над двумя семиклассницами - она затащила девочек в заброшенный дом и изнасиловала бутылкой.
Кроме того, в России полицейские изнасиловали 17-летнюю спортсменку. Инцидент произошел в августе в Анапе. Правоохранители застукали на пляже пару, занимавшуюся сексом, и решили провести с юной волейболиствкой "воспитательную работу".