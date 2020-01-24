Кровопролитие или пенсионерское будущее Горбачева: эксперт рассказал, что ждет Путина

Владимир Путин / Reuters

Бывший депутат российской Госдумы третьего и четвертого созывов, полковник в отставке Виктор Алкснис спрогнозировал два варианта будущего для нынешнего хозяина Кремля Владимира Путина. Один из них предусматривает кровопролитие, второй – пенсионерское будущего самого Путина.

В частности, Алкснис считает, что если в России создадут Госсовет как орган власти, то это будет означать государственный переворот. Кремль может лишь сделать Госсовет конституционным совещательным органом при президенте, считает экс-депутат Госдумы.

"Но не органом власти — иначе это действительно государственный переворот. Не думаю, что Путин — человек, который, чтобы добиться своего, пойдет на все — включая пролитие крови, как это было в октябре 1993 года. Потому что, если в стране начнется противодействие новому перевороту, недовольство придется давить, и весьма жесткими методами", - сказал Алкснис в интервью Свободной прессе.

С другой стороны, альтернатива плану с Госсоветом - пенсионерское будущее самого Путина.

"Если он не предпримет экстраординарные меры, через четыре года окажется бывшим президентом — окажется в ситуации Михаила Горбачева. Глядя сегодня на которого, думаешь: а ведь когда-то это был президент великой сверхдержавы — и до чего дошел, и сам во всем виноват", - резюмировал бывший депутат.

Напомним, экс-депутат Госдумы РФ Илья Пономарев считает, что Владимир Путин боится потерять власть, и для того, чтобы ее сохранить, он "выкручивает" российское законодательство.

Экс-депутат считает, что скорее всего возможны два варианта: "Первый – Путин пересаживается в какое-то другое кресло (спикера Госдумы или председателя Госсовета), которое набирает вес. Второй – происходит объединение с Беларусью, и он баллотирует на пост президента объединенной страны".

Пономарев также уверен, что уход Путина из власти маловероятен, так как в этом случае он потеряет государственный иммунитет и вполне может столкнуться с международным преследованием.