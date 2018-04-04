Стрельба в штаб-квартире YouTube: названо имя подозреваемой

В американском городе Сан-Бруно (штат Калифорния, находится возле Сан-Франциско) подозреваемой в стрельбе в штаб-квартире компании YouTube является женщина, найденная мертвой от ранения, нанесенного самой себе.

Погибшей является 39-летняя Насим Агдам из Сан-Диего, сообщает ABC News со ссылкой на данные начальника полиции Сан-Бруно Эда Барберини.

По данным властей, они все еще ищут мотив для совершения злоумышленницей нападения.

Ранее сообщалось, что 3 апреля в Сан-Бруно стрельбу в штаб-квартире компании YouTube устроила женщина — открыла огонь из пистолета, ранила трех человек, а потом выстрелила в себя. Узнать больше об инциденте можно здесь.