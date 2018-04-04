Настю Рыбку обвинили в изнасиловании

Полиция таиландской Паттайи приняла заявление от потерпевших, обвиняющих Анастасию Вашукевич, более известную как Настя Рыбка, и ее "секс-тренера" Алекса Лесли в изнасиловании и организации проституции.

Вместе с ними обвиняются еще восемь человек, арестованных в феврале за проведение нелегального "секс-тренинга", сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в городском отделе уголовной полиции города.

"Такое заявление есть. Оно было подано в воскресенье. Один из членов группы арестованных, которого должны уже были в четверг депортировать, сейчас передан иммиграционной полицией к нам, в отдел уголовной полиции, а его депортация перенесена на неопределенный срок. Основные обвинения в заявлении выдвинуты против одного из арестованных за "секс-тренинг", а остальные обвиняются как сообщники", - сообщил собеседник агентства.

Рыбка, арестованная в городе Паттайя в Таиланде за проведение нелегального "секс-тренинга", обещала предоставить доказательства предполагаемого вмешательства России в президентскую кампанию в США в 2016 году.

Ее друг и "секс-инструктор" Александр Кириллов, известный под псевдонимом Алекс Лесли, попросил в США политическое убежище. Он заверил, что располагает важной информацией, которая может быть полезной американским властям. Он отметил, что ему и Рыбке грозит опасность в случае их выдачи российской стороне.

В ФБР попытались встретиться с Рыбкой, однако власти Таиланда отклонили запрос США, так как он противоречит законам страны.

Суд над Рыбкой, Лесли и еще семью фигурантами дела назначен на 17 апреля.