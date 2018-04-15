В Stratfor объяснили, как новые "болезненные" санкции США повлияют на отношения Путина с олигархами

Новые санкции США против приближенных к Кремлю бизнесменов и чиновников нанесли им болезненный удар, однако существенного влияния на отношения президента России Владимира Путина с его окружением не окажут.

"Санкции очень болезненны для ближайшего окружения Путина, особенно олигархов типа Дерипаски. Это сильный экономический удар по таким компаниям, как Rusal, где эти олигархи потеряли более млрд. Но шире влияние на российскую экономику, кажется, иссякло. Рубль потерял в стоимости, фондовый индекс также, но это выглядит скорее как краткосрочный удар, чем как долгосрочное влияние на экономику России", – рассказал старший аналитик по тематике постсоветского пространства в Stratfor Юджин Чаусовский в интервью "Апострофу".

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Что же касается отношений Путина и олигархов, то тут Чаусовский отметил: "Экономически это будет сложно для них, но с политической точки зрения в вопросе лояльности к Путину существенно ничего не изменится. Он у власти уже много лет, и до сих пор ему удавалось лавировать между этими экономическими ограничениями и удерживать олигархов. Поэтому я думаю, что мы не увидим значительных изменений в лояльности олигархов к Путину".

Напомним, 6 апреля США ввели новые масштабные санкции против окружения президента РФ Владимира Путина. В санкционный список попали 15 компаний и российские олигархи, состояние которых превышает миллиард долларов.

Также британские СМИ сообщили, что Великобритания уже готовит новый удар по российскому бизнесу. Под новые санкции попадут "российские олигархи в Великобритании".

Как сообщалось, в Белом доме готовы ввести новые санкции против РФ из-за Сирии. Об этом идет речь в материалах для прессы, которые подготовила пресс-служба Белого дома.

Ранее российский социолог объяснил, как власти РФ используют антисанкции в своих целях. В стране власти вводят новые ограничительные меры против ее населения, считает Эйдман.