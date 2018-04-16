Кремль и Дуров прокомментировали блокировку Telegram

Основатель Telegram Павел Дуров прокомментировал решение о блокировке своего мессенджера. Следом свой комментарий по этому поводу дал и официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

Так, Дуров назвал решение о блокировке антиконституционным и пообещал продолжить отстаивать право российских пользователей (по его данным, мессенджером в РФ пользуется порядка 15 млн человек) на тайну переписки.

Причем террористическая угроза в России останется на прежнем уровне, добавил Дуров. "Так как экстремисты продолжат пользоваться шифрованными каналами связи – в других мессенджерах, либо через VPN", – написал он на своей странице в социальной сети "В контакте".

Дуров предупредил, что при переходе на другие мессенджеры снизится уровень нацбезопасности РФ: "Национальная безопасность России снизится, так как часть личных данных россиян перейдет из нейтральной к РФ площадки в контролируемые из США WhatsApp/Facebook".

Основатель мессенджера предупредил, что без использования VPN-сервисов, которые позволяют обходить блокировки операторов, Telegram может быть временно недоступен.

В свою очередь пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал попытки пользователей обойти блокировку Telegram.

"Это — не игра в прятки и догонялки", — цитирует Пескова "Российская газета".

Он напомнил, что Роскомнадзор предпринимает действия во исполнение соответствующего решения суда. "Не думаю, что сейчас время говорить об эффективности технологических мер, но очевидно, что они будут реализовываться", – заявил Песков.

Ранее в Роскомнадзоре объяснили, как будут реагировать на обход блокировки Telegram. Российское ведомство направило операторам связи информацию об интернет-ресурсах мессенджера для блокирования к ним доступа.

Напомним, 13 апреля в столице РФ Москве Таганский районный суд рассмотрел и удовлетворил требование Роскомнадзора о блокировке в стране Telegram из-за отказа предоставлять ФСБ ключи для расшифровки данных, которые позволили бы получить спецслужбам доступ к переписке.

Позже основатель сервиса Telegram Павел Дуров написал, что в новых версиях мессенджера будет содержать встроенный VPN, который автоматически будет обходить блокировку, установленную российскими властями.