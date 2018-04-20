Путин расхваливал Трампу российских путан − экс-директор ФБР

Очевидно, по мнению президента РФ, Россия - родина не только слонов, но и красивых секс-работниц.
При встрече президентов США и РФ Владимир Путин рассказывал Дональду Трампу о том, что российские проститутки − самые красивые в мире.
Соответствующее сообщение в пятницу, 20 апреля, опубликовало авторитетное западное издание Financial Time со ссылкой на бывшего главу ФБР Джеймса Коми.
По его информации, Трамп лично цитировал ему слова Путина о красоте проституток, но не стал уточнять обстоятельства, при которых они были произнесены.
Напомним, ранее Коми рассказывал о московских путанах Дональда Трампа.