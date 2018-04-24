Страны Запада придумали, как обойти вето России в ООН - СМИ

Западные страны обнаружили вариант, позволяющий обойти вето, накладываемое Россией в Совбезе ООН в вопросах, касающихся войны в Сирии.

Такое сообщение, ссылаясь на собственные источники, во вторник, 24 апреля опубликовало авторитетное британское издание The Guardian.

Согласно обнародованным данным, речь идет об использовании резолюции "Единство ради мира", принятой в ООН во время войны на Корейском полуострове в 1950 году. Она позволяет обойти вето одного из постоянных представителей Совета Безопасности, поставив вопрос на голосование Генеральной Ассамблеей ООН. Однако для его одобрения необходимо получить две трети голосов "за" Генассамблеи.

"Российское вето не должно быть завершением усилий коллективных действий со стороны ООН. Ответственность за установление виновных в использовании химического оружия и за прекращение ужасов сирийского конфликта лежит на мировом сообществе в целом", – заявил журналистам экс-чиновник ООН Ян Мартин.

Напомним, ранее Россия в Совбезе ООН забраковала проект резолюции по химатаке в Сирии.