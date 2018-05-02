Российский политолог рассказала, к какому режиму в РФ пытается перейти Путин

Российский политолог, доктор исторических наук, исследователь британского аналитического центра Chatham House Лилия Шевцова заявила, что фактически президент РФ Владимир Путин пытается из режима фаворитизма перейти к режиму лояльных "молодых волков".

Глава России привык к стабильности, и поэтому некоторых топ-чиновников он оставит у власти, рассказала эксперт в интервью "Новому Времени".

"Фактически Путин пытается из режима фаворитизма перейти к режиму лояльных "молодых волков"... На смену старым и полностью лояльным должны прийти молодые технократы", — отметила собеседница.

Шевцова подчеркнула, что, в частности, российский лидер "меняет кадровый состав региональных элит, и в ближайшее время многие российские губернаторы лишатся своих постов". Также "кадровые изменения затронули представительство силовых структур в регионах".

Ранее российский политолог и публицист Андрей Пионтковский говорил, что в РФ из-за санкций США произошел раскол элит, одна из частей элит хочет перераспределить между собой деньги другой, которые находятся на Западе.