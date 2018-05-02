РФ о странах — спонсорах миротворцев: "Решать проблему Донбасса будут исключительно военным путем"

В Совфеде РФ прокомментировали заявление замминистра по вопросам временно оккупированных территорий Украины Юрия Грымчака о том, что США и Франция готовы финансировать миротворческую миссию ООН в Донбассе.

"Грымчак как минимум одну страну выбрал удачно. Так называемая миротворческая страна, которая собирается направить миссию в Донбасс и, как известно, недавно поставила Украине комплексы Javelin. Поставка этого оружия никак не направлена на мирное разрешение конфликта в Донбассе, это условно называется оружием сдерживания, на самом деле это оружие наступления. Похоже, они собираются решать проблему на Донбассе исключительно военным путем", – заявил член комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков в беседе с RT.

По его словам, Россия придерживается позиции, что введение миротворческих сил может быть только на линии разграничения конфликта. "Все остальные вопросы, и даже этот, могут осуществляться только с согласия "ДНР" и "ЛНР". Грымчак может договариваться с кем угодно, но главное — договориться с Луганской и Донецкой республиками", — заявил Цеков.

При этом он отметил, что "миротворческие силы в своей деятельности не очень хорошо зарекомендовали себя в Европе".

"Мы помним, как складывалась ситуация в Хорватии и Сербии: под прикрытием миротворческих сил фактически уничтожали сербов в Хорватии. С учетом опыта в прошлом, естественно, Донбасс в целом готов согласиться на миротворческую миссию, но только на линии разграничения. Сам Грымчак по своей натуре — ястреб, ничего хорошего не предлагает, доверять этим предложениям нельзя", — резюмировал Цеков.

Ранее во время чата на "Главреде" губернатор Закарпатской области, бывший глава Луганской областной военно-гражданской администрации Геннадий Москаль поделился своим мнением о перспективах ввода на Донбасс миротворцев.

"Лично я опасаюсь, чтобы Донбасс не стал Косово-2, потому что на Донбасс хотят ввести "голубые каски". Но, вроде, и в Косово вводили миротворцев ООН для того, чтобы оно осталось в составе Сербии. Однако впоследствии Запад в своем большинстве признал независимость Косово. Украина, как известно, пока отказывается признавать эту независимость", – констатировал Москаль.

Напомним, министр обороны Степан Полторак назвал задачи, которые миротворцы ООН могут выполнять на Донбассе. Миссия Организации для поддержания мира может составить до 25 тысяч человек, отметил глава Минобороны.