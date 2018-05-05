Один из лидеров украинской общины Будапешта незаконно ездил в Крым

Один из лидеров украинской общины Будапешта Анатолий Бурый ездил на территорию аннексированного Крыма в обход украинского законодательства, сообщила посол Украины в Венгрии Любовь Непоп.

Бурый является депутатом Государственного самоуправления украинцев Венгрии и главой самоуправления украинцев ХХ района Будапешта. Он посетил Алушту в мае прошлого года, нарушив установленный порядок въезда на временно оккупированную территорию Украины, сообщила Непоп в Facebook.

Посол обратилась с письмом в Государственное и Столичное самоуправления украинцев Венгрии, в котором сообщила, что во время визита Бурый выступал на организованных оккупационными властями Алушты мероприятиях.

В частности, он возглавил венгерскую делегацию мэрии Будапешта и продвигал идею налаживания контактов между Венгрией и оккупационными властями Крыма. Он также давал интервью местным СМИ.

Посол отметила, что эти действия Бурого нарушают законодательство Украины и резолюции Генассамблеи ООН и идут вразрез с официальной позицией Венгрии, которая признает территориальную целостность Украины.

"Территориальная целостность государства - это тот вопрос, в котором нет места для компромиссов и полутонов. Любое оправдание или попытки понять российскую агрессию против Украины толерироваться не может и не будет", — отметила посол.

"Когда такое неуважение к нашему государству виказуеться со стороны человека, который себя идентифицирует как украинец - это двойная измена, которая заслуживает адекватных действий и публичного осуждения", — добавила она.

Непоп рассчитывает, что украинская община Венгрии даст надлежащую оценку таким действиям, также дипломат обратилась к венгерским коллегам.

Напомним, ранее глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил о том, что Киев должен восстановить в правах венгерское национальное меньшинство.

Позже заместитель министра иностранных дел украинского государства Василий Боднар сказал, что агрессивная риторика Венгрии не соответствует интересам самого Будапешта, поэтому демонстрирует заказной характер.