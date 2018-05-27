Обама все знал. Разведка США рассказала о причастности РФ к катастрофе МН17 на Донбассе

Президент США Барак Обама в 2014 году получил от американской разведки доказательства вины России и причастности 53-й зенитно-ракетной бригады ВС РФ к катастрофе малайзийского Boeing MH17 уже через несколько дней после крушения.

Однако в Белом Доме решили не обнародовать эти доказательства, пишет в своей колонке для издания Observer аналитик Джон Шинлер.

Он отметил, что информация о роли российских вооруженных сил в уничтожении малайзийского Boeing была известна Белому дому сразу после того, как Украина обнародовала данные аудиоразведки (SIGINT).

"Как подтвердили мне три офицера разведки, Вашингтон имел информацию о сбитии, в том числе SIGINT, что не вызывало никаких сомнений в том, что российские военные, в том числе 53-я ракетная бригада противовоздушной обороны, уничтожили лайнер. Тем не менее, администрация Обамы решила скрыть эту новость, позволив нечестным кремлевским нараторам найти поддержку, поскольку общественность пыталась выяснить, что именно случилось с обреченным самолетом", — рассказывает автор.

Он также приводит пример 1983 года, когда истребитель Советского союза сбил пассажирский самолет корейских авиалиний. Тогда погибло 269 человек, а Москва открыто не признавала своей вины. Тогда президент США Рональд Рейган выступил с речью, в которой обвинил СССР, а затем во время заседания Совбеза ООН Штаты представили данные аудиоразведки, которые заставили Советский союз сознаться в содеянном.

По словам автора, президент Обама мог сделать то же самое в 2014 году, но отказался. Прогресс в этом расследовании давно назрел, и происходит только сейчас, однако он мог быть еще в 2014 году благодаря США.

"Это лишь еще один пример нежелания администрации Обамы идти на конфликт с Путиным и его режимом во время усиления его преступлений и проступков. Отказавшись выступить против российской агрессии, президент Обама поощрял ее — кульминацией стало непосредственное вмешательство Кремля в наши выборы 2016 года, с судьбоносными последствиями, с которыми мы сегодня живем", — подчеркнул аналитик.

Напомним, Нидерланды и Австралия официально возложили ответственность за крушение малайзийского "Боинга" над Донецком на Россию.

Позднее к обвинениям против России присоединились НАТО и ЕС.

При этом Австралия первой официально выдвинула требования к России выплатить компенсацию 38 семьям жертв рейса MH17 малайзийского "Боинга-777".

В свою очередь пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия категорически отвергает все обвинения в причастности к крушению малайзийского Boeing.

Также в МИД РФ ответили на обвинения в сбитом "Боинге". У Лаврова заявили, что представленные группой расследователей доказательства сфабрикованы.