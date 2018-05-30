По запросу России Испания задержала одного из вдохновителей "списка Магнитского" Уильяма Браудера

Основатель фонда Hermitage Capital (юристом которого был Сергей Магнитский) Уильям Браудер задержан в Испании.

Как он сам сообщил в своем Twitter, это было сделано по запросу российского Интерпола: "Меня только что арестовали испанские полицейские в Мадриде по ордеру российского Интерпола. Сейчас мы едем в полицейский участок".

Позднее он выложил еще один пост с фото с заднего сиденья полицейской машины, отметив, что они направляются в участок. "В какой именно участок, они не говорят", – добавил он.

Браудер работал в России с середины 1990-х. Пока юрист его фонда Сергей Магнитский не раскрыл схему хищения из российского бюджета 5,4 миллиарда рублей. Согласно этой схеме, к хищениям были причастны сотрудники российских правоохранительных органов. После этого Магнитского арестовали по делу об уклонении фондом от налогов. В 2009 году он умер в СИЗО.

Позднее, в 2016-м, Браудер говорил: "После пыток и убийства моего юриста Сергея Магнитского я сотрудничал с американским Конгрессом над формированием акта Магнитского, благодаря которому США ввели визовые санкции и заморозили активы россиян, причастных к убийству".

В отношении Уильяма Браудера в России вынесены два заочных приговора:

за мошенничество и неуплату налогов на сумму более 522 миллионов рублей его осудили на 9 лет заключения;

по делу о преднамеренном банкротстве, ущерб от которого для России составил более 3,5 миллиарда рублей – на 9 лет колонии и штраф в 200 тысяч рублей.

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