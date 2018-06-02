Google разорвал с Пентагоном контракт по разработке искусственного интеллекта

Google отказался продлить контракт, предусматривающий разработку искусственного интеллекта для Пентагона.

Как сообщает ВВС, данное решение компания приняла после того, как ряд сотрудников Google заявили о своей отставке, а тысячи других подписали петицию против участия в проекте Пентагона, известного как Maven.

"Они опасались, что проект будет первым шагом к использованию искусственного интеллекта для летальных целей. Официального заявления от Google не было", - говорится в сообщении.

Издание The Intercept сообщает что Google пытался скрыть свое сотрудничество с Пентагоном. По данным издания, на Project Maven Google планировал заработать около 15 млн долларов за первые 18 месяцев с перспективой значительного роста доходов. Этот проект предполагал разработку алгоритмов анализа изображений, полученных с дронов, для повышения точности их ударов.

Однако официально Google свой отказ от сотрудничества с Пентагоном пока никак не прокомментировал.

Напомним, руководство американских военно-воздушных сил подписали с компанией Lockheed Martin контракт на проектирование и создание прототипа новейшей гиперзвуковой крылатой ракеты.