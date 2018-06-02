Google разорвал с Пентагоном контракт по разработке искусственного интеллекта

По информации СМИ, сотрудники компании высказались против такого сотрудничества.
Google отказался продлить контракт, предусматривающий разработку искусственного интеллекта для Пентагона.
Как сообщает ВВС, данное решение компания приняла после того, как ряд сотрудников Google заявили о своей отставке, а тысячи других подписали петицию против участия в проекте Пентагона, известного как Maven.
"Они опасались, что проект будет первым шагом к использованию искусственного интеллекта для летальных целей. Официального заявления от Google не было", - говорится в сообщении.
Издание The Intercept сообщает что Google пытался скрыть свое сотрудничество с Пентагоном. По данным издания, на Project Maven Google планировал заработать около 15 млн долларов за первые 18 месяцев с перспективой значительного роста доходов. Этот проект предполагал разработку алгоритмов анализа изображений, полученных с дронов, для повышения точности их ударов.
Однако официально Google свой отказ от сотрудничества с Пентагоном пока никак не прокомментировал.
Напомним, руководство американских военно-воздушных сил подписали с компанией Lockheed Martin контракт на проектирование и создание прототипа новейшей гиперзвуковой крылатой ракеты.