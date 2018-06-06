Патриарх Кирилл пожаловался, что в спецназе России ЗОЖ "нередко превращается в возрождение язычества"

Среди спортсменов и бойцов спецназа в России все больше становятся популярными языческие идеи.

И виновато в этом бездействие со стороны РПЦ, заявил патриарх Кирилл на заседании Патриаршей комиссии по вопросам физической культуры и спорта.

По его словам, поначалу Церковь не восприняла всерьез информацию о том, что среди российских спортсменов сейчас становятся популярными некоторые языческие воззрения.

"А потом, после того как был собран большой объем информации, мы поняли, что как в спортивной среде, так и среди военнослужащих, особенно тех, которые работают в сфере специальных операций (где присутствует постоянный риск для жизни), становятся популярными среди определенной части спортсменов и военнослужащих языческие идеи, идеи, проистекающие из языческого отношения к человеку", — цитирует его РИА Новости.

Однако смотреть на это безразлично – нельзя, подчеркнул он. Потому что спортсмены и участвующие "в опасных для жизни военных операциях защитники Отечества" нуждаются в духовной поддержке. К тому же если они будут "мотивировать себя языческим мировоззрением, языческими культами", то "ничего хорошего из этого не выйдет".

По его словам, бездействие со стороны Церкви ведет к тому, что пропаганда здорового образа жизни (ЗОЖ) "нередко превращается в возрождение языческих культов, в том числе языческого отношения к человеческому телу".

Напомним, Петр Порошенко сообщал, что Вселенский Патриархат начинает процедуры, необходимые для получения УПЦ автокефалии. Ранее Верховная Рада поддержала обращение президента к Варфоломею об автокефалии УПЦ.