Лавров ответил на слухи о возможном возвращении России в G8

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Россия не намерена просить о возвращении в G8, поскольку перспективной считает работу в "двадцатке".

"Мы никогда ни у кого не просились назад", - -цитирует Лаврова Интерфакс.

Глава российского МИДа добавил, что в Москве спокойно восприняли исключение из G8.

"Мы прекрасно работаем в других форматах - и в ШОС, и в БРИКС, и особенно в "двадцатке", где разделяют наши подходы", - отметил министр.

По словам Лаврова, Россия не видит будущего у формата G8.

"И в рамках "двадцатки" уже ультиматумами не обойдешься, там уже нужно договариваться. "Двадцатка" - это механизм достижения консенсуса. И я думаю, что это самый перспективный формат на будущее", - заявил российский дипломат.

Напомним, президент США Дональд Трамп обвинил администрацию Барака Обамы в том, что это она позволила России аннексировать Крым, и снова поддержал возвращение РФ в G8.