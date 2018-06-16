Роналду удалось откупиться от тюрьмы: названа сумма

Нападающий испанского "Реала" и сборной Португалии Криштиану Роналду признал свою вину по делу об уклонении от налогов и согласился выплатить штраф €18,8 млн, чтобы избежать тюремного заключения.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на испанскую газету El Mundo.

33-летний футболист согласился с предъявленными обвинениями по четырем эпизодам неуплаты налогов. За каждое из которых предусмотрено тюремное заключение на срок шесть месяцев.

Ранее, отмечает агентство, прокуратура Испании выступила с заявлением, в котором говорилось, что Роналду сознательно использовал компанию, созданную в 2010 году, чтобы скрыть свои доходы в Испании. Минфин королевства поддержал обвинения налоговой службы в отношении футболиста. Речь шла о мошенничестве на сумму около €15 млн.

Ранее журнал Forbes опубликовал список самых высокооплачиваемых футболистов мира. Возглавил рейтинг нападающий "Барселоны" и сборной Аргентины Лионель Месси.

В списке самых высокооплачиваемых футболистов Месси впервые опередил португальского нападающего мадридского "Реала" Криштиану Роналду, который за прошедший год заработал $ 108 млн.