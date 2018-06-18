Американские сенаторы посетят Россию, чтобы "понять, что происходит"

Посол США в Москве Джон Хантсман организует визит сенаторов США от партии республиканцев в Россию.

Как сообщает The Washington Post, в Москву намерены отправится сенаторы Ричард Шелби, Джон Нили Кеннеди и Джон Хувэн. Они едут в Россию "для понимания того, что происходит".

Сейчас США прорабатывают детали визита, который может состояться в начале июля. "Группа сенаторов от Республиканской партии запросилась на встречу. В начале июля", - сказал ТАСС глава комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев.

Ранее сообщалось, что президенты США и России Дональд Трамп и Владимир Путин могут встретиться летом текущего года. "Трамп заявил журналистам в пятницу (15 июня. - Прим.), что, возможно, он встретится с президентом России Владимиром Путиным этим летом", - писала Politico.