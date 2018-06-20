В России чиновники на пенсию выйдут раньше простых пенсионеров

В России государственные и муниципальные чиновники на пенсию выйдут раньше простых пенсионеров, несмотря на то, что пенсионный возраст им повышать начали раньше.

Как так получилось – объяснила Meduza.

Все дело в том, что и тем, и другим пенсионный возраст повышают постепенно – но чиновниками на полгода, а остальным россиянам – каждый раз на год.

"Из-за разных темпов повышения пенсионного возраста чиновники 1961-1965 годов рождения и чиновницы 1966-1976 годов рождения выйдут на пенсию раньше обычных пенсионеров. Максимальная разница для мужчин составит полтора года, для женщин — три года", – пишет издание.

"Главред" уже писал, как будет происходить повышение пенсионного возраста в РФ, кому удастся его избежать и почему такое решение приняли.

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