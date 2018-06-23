В Польше жертвой смертельного урагана стал заместитель мэра: жуткое видео стихии

В польском городе Вломин пронесся масштабный ураган, который принес разрушения и жертвы.

Как говорится в сюжете ТСН, в результате ураганного ветра дерево смертельно травмировало заместителя мэра Вломина. Еще, по меньше мере, десять человек получили ранения от разбушевавшейся стихии.

В пожарной службе отмечают, что в населенном пункте без электричества из-за повреждения линии электропередач остаются 74 тыс. домов. Всего во Вломине и его окрестностях пострадали от разрушений около 30-ти жилых домов.

В западной части Польши дерево повредило переднюю часть поезда и повлекло за собой крупную аварию на рельсах.

Напомним, ранее в Луцке прошел сильный дождь со шквальным ветром, который вырвал с корнем и повалил десятки деревьев.