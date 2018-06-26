"Пытал, как в собственных комиксах". Мать украинки, зверски убитой в США, готовится к суду

26 июня 2018, 20:14

Голливудского сценариста Блейка Лейбела признали виновным в убийстве.

Погибшая в США украинка Яна Касьян

Мать украинки Яны Касьян, зверски убитой в США голливудским сценаристом Блейком Лейбелом, готовится обратиться к суду, который должен объявмит свое решение.

Отметим, что на прошлой неделе суд в Лос-Анджелесе признал его виновным в убийстве — через два года после преступления, пишет ТСН.

"Два года я обращаюсь к Богу и спрашиваю сама себя — за что? За что моя дочь была подвергнута таким нечеловеческим пыткам и страданиям? За желание любить и быть любимой? За желание иметь ребёнка, семью и дарить своим близким любовь и заботу? Я вдвойне мучаюсь от того, что чудовище, совершившее все эти жесточайшие злодеяния, является отцом моей внучки. Какое наказание для него может быть соизмеримо с тем, что вынесла Яна? Какое наказание может заставить почувствовать его хотя бы малую толику той боли и страданий, которые чувствовала моя дочь? Существует ли наказание, которое сможет заглушить нашу боль?

Это чудовище разрушило наши жизни, жизнь своей семьи, жизнь своих сыновей, жизнь своей новорожденной дочери, которая как две капли воды похожа на него внешне.

Я хочу поблагодарить всех людей, которые с момента трагедии поддерживают нас, оказывают помощь, пытаются взять на себя хотя бы маленькую часть той огромной боли, которая живет в моем сердце. Я благодарна всем, кто не остался равнодушным к нашей трагедии. Я благодарна всем причастным, кто в ходе расследования и процесса проявили не только свои профессиональные, но и высокие моральные, душевные и человеческие качества.

К моему сожалению, мы до сих пор не услышали хотя бы слов соболезнования от членов семьи Блейка. Сейчас я прошу Бога укрепить меня, дать мне сил жить на этом свете, чтобы поднять и воспитать мою внучку Диану — дочь Яны.

Я, как любая мать, не задумываясь отдала бы мою жизнь взамен ее, чтобы она могла обнимать и целовать свою дочь, видеть ее первые шаги, слышать ее первые слова, читать ей сказки перед сном, играть с ней в парке, радоваться всем ее успехам и поддерживать во всем, но, к сожалению, это невозможно.

История жизни этого маленького ангела началась с того, что ее отец зверски убил ее мать. Сегодня и всегда, возвращаясь домой, обнимите ваших детей — это самое великое счастье, которого я теперь лишена", — говорится в обращении к суду Ольги Касьян.

Напомним, ранее сообщалось, что Блэйку Лейблу в США грозит смертная казнь.

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США убийство Блейк Лейбел Ольга Касьян
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