Сталь, виски, горчица, туалетная бумага. Канада ответила США встречными пошлинами

Власти Канады одобрили введение ответных пошлин на импорт американских товаров на общую сумму 16,6 млрд канадских долларов, что соответствует 12,6 млрд долларов США.

Канадцы ввели пошлины в ответ на ранее объявленные в Белом доме таможенные ограничения на канадскую сталь и алюминий, сообщает Bloomberg.

Список товаров, на которые введут пошлины, охватывает широкий спектр продукции, в том числе алюминий, сталь, виски, катера, стиральные машины, горчицу и туалетную бумагу. Пошлина канадцев составит 25% на американскую сталь и 10% на остальные товары.

По словам аналитиков, действия правительства Канады едва ли окажут заметное влияние на темпы роста ВВП страны или на инфляцию, однако наверняка могут привести к ухудшению дальнейших взаимоотношений между США и Канадой.

Напомним, премьер-министр Канады Джастин Трюдо на пресс-конференции по итогам саммита G7 назвал пошлины, которые США ввели на ввоз алюминия и стали, "неприемлемыми", подчеркнув, что Трампа ждет жесткий ответ на его действия.