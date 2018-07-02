В Google пообещали удалить с карт название Крымского моста на украинском

В компании Google отреагировали на претензии в неправильном обозначении Крымского моста на Google Maps, признав некорректность написания его названия на украинском языке, и пообещли исправить это.

"Мы знаем о некорректном обозначении Крымского моста на Google Картах. Наши команды работают над исправлением", - сообщает Google Россия в Twitter.

Ранее СМИ обратили внимание, что на сервисе компании часть моста со стороны Тамани была названа по-русски: "Крымский мост", но со стороны Керчи - уже по-украински: "Кримський мiст".

В июле 2016 года некоторые населенные пункты аннексированного Крыма на сервисе Google Maps были переименованы как в русской, так и в украинской версиях карт.

