Дональд Трамп поставил жесткий ультиматум членам НАТО

Президент США Дональд Трамп написал письмо нескольким лидерам НАТО, включая Германию, Бельгию, Норвегию и Канаду, в котором обвинил страны в том, что они прилагают недостаточно усилий для организации собственной обороны и предупреждил, что Белый дом теряет терпение из-за неспособности членов Альянса выполнять свои обязательства в области безопасности.

Письма, отправленные в июне, являются последним свидетельством натянутости отношений между Трампом и союзниками США, пишет издание The New York Times. Трамп ранее неоднократно указывал, что члены НАТО используют США в своих целях.

В тексте письма указывается, что, несмотря на многочисленные призывы, звучавшие больше года, союзники не сделали достаточно, чтобы разделить бремя коллективной обороны с Америкой. Одним из ответов Вашингтона может стать корректировка военного присутствия Соединенных Штатов по всему миру.

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