В России в ДТП погибли 9 человек, видео с места трагедии

В пятницу, 6 июля, в Белореческом районе Краснодарского края Российской Федерации столкнулись два автомобиля, погибли девять человек, в частности, ребенок, получила травмы девушка.

Авария произошла на 22 километре автодороги Мирный — Бжедуховская — Беляевский, говорится на сайте главного управления МВД России по Краснодарскому краю.

"По предварительным данным, …водитель автомобиля ВАЗ-21015 не справился с управлением и допустил столкновение с автомобилем Lada Priora универсал", — отмечается в сообщении.

Напомним, 10 июня в России между деревнями Гать и Лаврово Орловской области грузовой поезд протаранил пассажирский автобус, погибли четыре человека, в том числе один ребенок, а 12 — были госпитализированы с травмами различной степени тяжести.