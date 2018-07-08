Дуда в годовщину Волынской трагедии затронул польско-украинские отношения

8 июля 2018, 19:52

Польский лидер отметил, что его государство нацелено на дружбу с восточным соседом.

Дуда настроен на дружбу с Украиной

Президент Польши Анджей Дуда в Луцке во время мероприятий, приуроченных к 75-й годовщине Волынской трагедии, заявил, что возглавляемое им государство готово оказывать Украине поддержку.

"Мы хотим поддержать Украину в реформах, и мы хотим, чтобы Украина была безопасным государством. Государством, которое смотрит на Запад, на Европу, а не на Восток, откуда в Украину десятилетиями, а то и веками приходит опасность", - цитирует его Польское радио.

Президент Польши отметил, что польско-украинские взаимоотношения нужно основывать на исторической правде.

"В наших отношениях нам нужно опираться на правду, ее надо признать. Там не может быть мести, хотя есть боль. Боль будет продолжаться, но я верю, что время, которое лечит раны, залечит и страшные раны, хранящиеся во многих сердцах с одной и, наверное, с другой стороны тоже. Но наши хорошие отношения мы должны строить на исторической правде", - отметил Дуда.

Он отметил, что в процессе истории пострадали оба народа и глубокие травмы необходимо помнить.

"В истории обоих наших народов, польского и украинского - это страшная карта. Она отмечена болью, терпением, взаимными глубокими травмами. Следствием этого были польские акции возмездия, в которых гибли простые люди, обычные украинцы. Поражает только диспропорция: примерно сто тысяч поляков и примерно пять тысяч украинцев. Это создает огромное впечатление, и это историческая правда", - подчеркнул президент Польши.

Дуда подчеркнул, что сейчас много украинцем приезжают в Польшу, где их рады видеть.

Напомним, Волынская трагедия - обоюдные этнические чистки украинского и польского населения, осуществленые Украинской Повстанческой Армией и польской Армией Крайовой с участием польских батальонов Шуцманшафт и советских партизан в 1943 году во время Второй мировой войны на Волыни.

Ранее Дуда отметил, что закон об Институте национальной памяти который прозвали "антибандеровским" защищает интересы польского государства, однако был принят в неудачное время.

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Украина Польша Волынская трагедия Анджей Дуда
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