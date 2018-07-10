В Румынии появился день украинского языка

Палата депутатов в Румынии утвердила 9 июля Днем украинского языка.

Об этом сообщает Radio Romania.

"4 июля Палата депутатов Румынии приняла законопроект об объявлении 9 июля Днем украинского языка", - сообщает Radio Romania.

В населенных пунктах в Румынии, где компактно проживают украинцы, будут проводиться различные культурные мероприятия, а центральные и местные органы исполнительной власти, а также неправительственные организации помогут в организации этих мероприятий, в том числе и финансово.

"Законом предусмотрено создание специальных теле- и радиопрограмм общественным телевидением и радио", - сказано в сообщении.

В Украине День украинской письменности и языка отмечется ежегодно 9 ноября - в день чествования памяти Преподобного Нестора-Летописца. Праздник установил президент Украины Леонид Кучма указом № 1241/97 от 6 ноября 1997 года.

Ранее в Министерстве образования разработали ряд рекомендаций для оборудования кабинетов украинского языка и литературы в школах национальных меньшинств. На данный проект в бюджете запланировано 46 миллионов гривен.

"Учителя украинского языка чувствовали себя в школах с обучением на языке нацменьшинств униженными. Именно поэтому мы сейчас кабмином выделили средства на оборудование кабинетов украинского языка в таких школах. А также установили этим учителям надбавку до 30% – самую большую, которая есть, чтобы они имели поощрения", - заявила министр образования Украины Лилия Гриневич.