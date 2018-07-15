Знаменитый Тадж Махал могут снести

Знаменитый мавзолей Тадж Махал, который находится в Индии и входит в число новых Семи чудес света, может быть снесен по решению суда.

Служители Фемиды поставили власти жесткий ультиматум: или чиновники выделяют средства и реставрируют одно из Семи чудес света, или Тадж Махал снесут, сообщает Hindustan Times.

Решение судей, на первый взгляд радикальное, принято не просто так. Тадж Махал ежегодно привлекает в страну миллионы туристов, благодаря которым страна получает немалых доход; однако из этих доходов не перепадает ничего для поддержания сооружения в должном состоянии, и сейчас знаменитый памятник архитектуры имеет крайне запущенное состояние. Так мрамор мечети покрылся толстым слоем плесени, который никто не удаляет, кроме этого, в здании появились многочисленные трещины, которые угрожают со временем разрастить и обрушить "визитную карточку Индии".

"Эйфелеву башню ежегодно приезжают осмотреть 80 миллионов туристов. Это в восемь раз больше, чем число посетителей Тадж Махала. При этом он намного красивее за Эйфелеву башню, которая выглядит как телебашня", – отметили судьи в обращении.

Чтобы подстегнуть принятия решения о реставрации, суд принял ультимативное решение, и теперь чиновники обязаны либо выделить средства на реставрацию Тадж Махала, временно закрыв его для туристов, либо дать "добро" на его снос.

Также было внесено предложение о создании специального комитета, который будет заботиться о памятнике.

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