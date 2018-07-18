Трамп анонсировал "большие результаты" по итогам встречи с Путиным

Президент США Дональд Трамп анонсировал масштабные результаты, которые должны последовать после завершившихся в Хельсинки переговоров между президентами США и РФ.

"Большому количеству людей понравилось мое выступление на пресс-конференции в Хельсинки. Путин и я обсудили множество важных тем на той встрече. Мы отлично поладили, что сильно беспокоит многих недоброжелателей, которые желали увидить боксерский поединок. Ожидаются большие результаты", - написал Трамп в одном из своих твитов.

В следующем президент США развил тему и уточнил, что встреча с Путиным может принести множество позитивных итогов.

"Если саммит НАТО в Брюсселе был признанным триумфом, встреча с Россией может в долгосрочной перспективе оказаться еще более грандиозным успехом. Множество позитивных вещей последуют из этой встречи", - уточнил глава Белого дома.

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Также Трамп пообещал КНДР светлое будущее.

"Россия согласилась помочь с Северной Кореей, по вопросам которой у нас очень хорошие отношения и процесс двигается вперед. Никакой спешки, санкции остаются! Большие выгоды и восхитительно будущее для Северной Кореи по итогам процесса!", - написал президент США.

Президенты России и США провели 16 июля в Хельсинки свою первую встречу тет-а-тет вне крупных международных саммитов. Впервые лидеры двух стран встретились лично на саммите G20 в Гамбурге в июле 2017 года. Следующий личный контакт президентов произошел в ноябре того же года на саммите АТЭС во вьетнамском Дананге.

Встреча двух лидеров в Президентском дворце в Хельсинки продлилась два часа 10 минут. Затем переговоры Россия - США продолжились в расширенном составе за ланчем.

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Владимир Путин в интервью российским СМИ заявил, что договорился с Дональдом Трампом о новых способах урегулирования ситуации на востоке и юге Украины.

"Мы говорили по Украине. Там есть некоторые идеи новые по способам урегулирования кризиса на юго-востоке страны. Договорились проработать это пока на экспертном уровне. На мой взгляд, это тоже позитивный такой элемент движения вперед", - заявил Путин.

Встреча вызвала большое количество критики в американской прессе и обвинения в предательстве Трампом национальных интересов Америки.