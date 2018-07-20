У ФБР есть доказательство того, как Трамп за деньги пытается скрыть свой секс "на стороне" - СМИ

Экс-адвокат нынешнего президента США Майкл Коэн тайно записал свой телефонный разговор с ним за два месяца до окончания президентской избирательной кампании-2016 − в котором обсуждался размер денежной компенсации модели журнала Playboy, заявившей о сексуальной связи с тогда еще коммерсантом Дональдом Трампом.

Соответствующее сообщение опубликовало авторитетное американское издание The New York Times, журналисты которого ссылаются на источники, ознакомившиеся с записью.

Согласно имеющимся данным, запись изъяли оперативники Федерального бюро расследований во время обыска в офисе Коэна. Ордер на него выдал суд с подачи Министерства юстиции, которое расследует участие юриста в выплатах для имевших секс с Трампом женщинам − ради избежания негативного новостного шлейфа перед выборами президента-2016. Также следователи федеральной прокуроры желают выяснить − нарушались ли законы США о финансировании. Именно поэтому любая запись разговоров с Трампом на финансовые темы будет представлять для них большой интерес.

Напомним, ранее, весной нынешнего года, достоянием общественности стала внебрачная связь Трампа с порноактрисой Сторми Дэниэлс. В дальнейшем женщина несколько раз рассказывала о своем сексе с ним. В дальнейшем Дэниелс даже пришлось судиться с президентом США за право поведать о его "походе налево".