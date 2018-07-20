Письмо Трампу от австралийца, который потерял в катастрофе МН17 троих детей, растрогало Сеть

Несмотря на то, что вина России в уничтожении рейса МН17 доказана, в это же время президент США Дональд Трамп без тени каких-либо эмоций встречается с президентом РФ Владимиром Путиным и даже не поднимает на встрече вопрос уничтоженного российской ракетой авиалайнера.

Об этом в открытом письме главе Белого дома написал житель Австралии Энтони Маслин, у которого рейс МН17 забрал троих детей. Послание австралиец опубликовал в своем Facebook. Письмо датировано 17 июля - четвертой годовщиной трагедии; всего днем ранее Трамп и Путин провели переговоры в Хельсинки.

Маслин высказал Трампу просьбу - пусть президент США руководствуется в этом деле не "фейковыми новостями", о которых тот любит говорить, а только неоспоримыми фактами.

"То, что самолет сбили российской ракетой, – неоспоримый факт. То, что это убило наших трех прекрасных детишек и их дедушку, разрушило нашу жизнь и многие другие жизни, – неоспоримый факт. То, что это произошло четыре года назад, – неоспоримый факт. То, что это сделал человек, чью задницу вы расцеловали и который продолжает врать об этой трагедии, – это также неоспоримый факт", – написал Маслин.

Австралиец добавил, что отношение его к Трампу и Путину примерно на одном уровне.

"То, что я чувствую к вам обоим, – это не злость, а нечто гораздо худшее. Это жалость. У вас нет сочувствия к ближнему, и вы не имеете понятия, что такое любовь. Поэтому у вас вообще ничего нет", – подытожил Маслин.

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Напомним, катастрофа рейса МН17 произошла 17 июля 2014 года, когда самолет авиакомпании Боинг-777 Malaysia Airlines летел из Амстердама в Куала-Лумпур. В результате катастрофы погибли все 298 человек, находившиеся на борту.

Накануне годовщины крушения сбитого Россией малайзийского "Боинга" MH17 авиакомпании Malaysian Airlines министры иностранных дел стран-членов G7 обнародовали совместное заявление, в котором роль РФ в катастрофе назвали "убедительной и красноречивой".