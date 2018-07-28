С Владимиром Войновичем попрощаются 30 июля

Прощание с известным российским писателем Владимиром Войновичем, критиком СССР и Путина, и его похороны пройдут 30 июля в Москве.

Прощаться с Войновичем будут в Центральном доме литераторов в 11.00, а похоронят его на Троекуровском кладбище, сообщают росСМИ со ссылкой на сестру вдовы Войновича Ирину Смирнову.

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Напомним, в России на 86-ом году жизни умер знаменитый писатель драматург и поэт Владимир Войнович.

Войнович является автором ряда знаменитых произведений: "Жизнь и необычайные приключения солдата Ивана Чонкина", "Москва 2042" и "Портрет на фоне мира".

В 1980 году был выслан из СССР, а также лишен гражданства, которое ему вернули только в 1990 году.

Войнович принимал активное участие в правозащитной и диссидентской деятельности, до последних дней выступал с заявлениями на актуальные политические темы.