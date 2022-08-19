700 военных РФ из бригады "бучанских палачей" пытаются сбежать с фронта – СМИ

Военный РФ пытаются бежать с фронта / t.me/DIUkraine

Сотни контрактников из 64-й мотосрелковой бригады оккупационной армии РФ пытаются уволиться и покинуть Украину.

Многие не могут уволиться даже несмотря на то, что срок контракта подошел к концу несколько месяцев назад. Некоторые военные РФ бегут с фронта и направляются в свою часть, чтобы написать заявление на увольнение, говориться в материале Важных историй.

Один из собеседников издания жалуется на невозможность уехать из Украины. Военные РФ пытаются уволиться даже несмотря на обещая повысить плату с 90 до 120 тысяч рублей в месяц.

"Нереально, везде блокпосты. Отказники, которые уезжали, им подписывал рапорт замкомандующего, а наше командование не подписывают. Командованию просто-напросто *** (нецензурно, - ред.) на всех военнослужащих", - говорят рашисты.

Что известно о 64-й бригаде армии РФ

Военные из 64-й мотосрелковой бригады оккупационной армии РФ печально известны зверствами по отношению к мирным жителям во время оккупации северных районов Киевской области.

Также военнослужащие подтвердили причастность к убийствам мирных жителей, говорят, выполняли приказ комбрига Азатбека Омурбекова.

По словам одного из собеседников, военные РФ по приказу расстреляли от трех до четырех машин с мирными жителями.

Кроме того, командование в Андреевке не только отдавало приказы об убийстве мирных жителей, но активно обворовывало дома местных. Так, заместитель командира по тылу Вячеслав Клобуков украл сервиз, "чтобы командование ело из хорошей посуды". Не говоря об украденных у местных холодильниках, ноутбуках и даже столах и стульях.

Ранее сообщалось, что Бучанская окружная прокуратура объявила подозрение российскому военнослужащему белорусского происхождения Сергею Колоцею. По данным следствия, он расстрелял, по меньшей мере, четырех гражданских в Буче Киевской области.

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