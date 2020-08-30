Белорусы собираются в центре Минска, чтобы поздравить Лукашенко: среди подарков - тыквы

На Площадь Независимости в центре Минска пришли участницы протестного движения с тыквами.
В воскресенье, 30 августа, в день рождения Александра Лукашенко в Беларуси оппозиция проводит масштабный "Марш мира и независимости". Он объявлен на 14:00, а местом сбора назначена площадь Независимости в Минске. В других городах также будет проводиться эта акция и сбор "подарков" белорусскому президенту.
Об этом сказано в сообщении Telegram-канала Nexta Live.
По информации, из различных удаленных районов Минска в сторону центра уже начали выдвигаться небольшие колонны активистов.
Сообщается, что вышли несколько человек работников МАЗ, также идет колонна с юга белорусской столицы из микрорайона Лошицы.
При этом площадь Независимости и стела "Минск - город-герой" сейчас спешно перекрываются силовиками. Там собрано очень много техники. Оппозиция заявляет, что если движение колоннам перекроют, то будет задействован план Б с шествием по другим улицам.
В то же время на Площадь Независимости в центре Минска пришли участницы протестного движения с тыквами, которые они положили через ограждение, сообщает onliner.by. Тем самым они своеобразно поздравили Лукашенко с 66-летием.
Отметим, в Беларуси есть национальная традиция – недовольная женихом девушка "выкатывает гарбуз" (тыкву) парню, который ей не нравится. Для мужчин это является серьезным оскорблением.
Добавим, что Лукашенко раньше в своих выступлениях называл Белорусь любимой девушкой, с которой он не намерен расставаться.
Кроме того, на улице стоят несколько карет скорой помощи.
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Об этом Путин рассказал в интервью телеканалу "Россия-1", передает "Интерфакс".
"Белорусские власти пригласили БДИПЧ ОБСЕ принять участие в контроле над выбором. Чего же они не приехали? Это сразу нас наводит на мысль о том, что уже была, собственно говоря, заготовлена позиция по результатам этих выборов. Поэтому кто-то может сомневаться в результатах, но я, у меня есть все основания сомневаться в том, что те, кто сомневаются, были абсолютно честны", - объяснил Путин.