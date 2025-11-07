Укр
Британия объявила о первой поставке бронемашин Ajax, но есть нюанс

Инна Ковенько
7 ноября 2025, 14:12
Программа поставок состоялась с задержкой в 8 лет. Также встал вопрос актуальности бронетехники.
Коротко о главном:

  • Британия объявила о поставке первых 50 разведывательных бронемашин Ajax
  • Несмотря на задержку в 8 лет, машины наконец готовы к развертыванию на восточном фланге НАТО
  • Встал вопрос об актуальности использования бронетехники в современных войнах, по сравнению с гораздо более дешевыми дронами

Британские военные объявили о поставке первых 50 бронированных разведывательных машин Ajax, стоимостью почти 10 миллионов фунтов стерлингов каждая. Машины наконец готовы к развертыванию на восточном фланге НАТО.

Поставка состоялась с восьмилетней задержкой и несмотря на критику относительно эффективности по сравнению с дронами, которые сейчас доминируют и намного дешевле. Об этом сообщает британское издание The Guardian.

Заместитель министра обороны Люк Поллард признал ошибки, связанные с многочисленными задержками - сначала поставки планировались еще в 2017 году, а затем на 2020 и 2021 годы.

"Нам стоит усвоить много уроков. На производство Ajax понадобилось много лет, а должно было бы всего несколько месяцев", - сказал Поллард.

Он подчеркнул, что миссия Британии - поддерживать союзников по НАТО и укреплять оборону восточного фланга, хотя конкретных планов использования бронемашины не озвучено.

Заказ на разведывательную бронемашину сделали еще в 2010 году, а поставки должны были начаться в начале 2017, затем сроки передвинулись на июль 2020 года.

Указано, что испытания в 2020-2021 годах выявили серьезные проблемы - чрезмерные вибрацию и шум, из-за которых одиннадцать военнослужащих оказались под длительным медицинским наблюдением из-за шума в ушах и потери слуха.

Во время демонстрации машины на заводе журналисты отметили, что она все еще достаточно громкая, хотя уже без превышения норм. Источники в армии уточнили, что беруши и наушники существенно улучшили безопасность.

Основная версия Ajax предназначена для фронтовой разведки в "серой зоне" или даже в тылу противника. Машина способна вести наблюдение на расстоянии до восьми километров, а ее трое членов экипажа благодаря системе камер и сенсоров могут оставаться внутри до недели, не выходя наружу.

Из-за задержек Ajax выходит в строй уже на четвертом году войны в Украине, где бронетехника не показала решающего преимущества ни для одной из сторон. Дешевые дроны-камикадзе все эффективнее уничтожают броню, легко обнаруживая ее вблизи фронта.

Впрочем, военные, участвующие в программе, не считают Ajax бесполезной инвестицией.

"Мы не будем воевать, как украинцы. Ajax не для окопных боев, это другая концепция" - отметил командир экипажа сержант Эндрю Ролинсон.

По словам военных, британская армия в случае войны или миротворческой миссии, например, в послевоенной Украине - будет действовать вместе с союзниками, используя весь спектр вооружений - от истребителей до пехоты.

Какое оружие самое эффективное в войне сейчас - мнение эксперта

Политолог, председатель правления Центра прикладных политических исследований "Пента" Владимир Фесенко рассказал Главреду, что сейчас на линии фронта главная ударная сила в прямом и переносном смыслах - это боевые дроны, которые на 90% мы производим сами.

Он добавляет, что поставки оружия, особенно систем ПВО и ракет очень важны, ведь это нужно для того, чтобы закрыть наше небо, чтобы ущерб от российских ударов по тылу был меньше, чтобы погибало меньше мирного населения. И основной ущерб здесь опять-таки от ударов дронами. Классические системы ПВО рассчитаны на баллистику и крылатые ракеты, а против дронов нужно использовать другое зенитное оружие.

Поставки оружия для Украины - последние новости

Как сообщал Главред ранее, Украина ведет с Соединенными Штатами Америки "позитивные" переговоры о приобретении ракет Tomahawk и другого оружия дальнего действия. Об этом заявила посол Украины в США Ольга Стефанишина.

Ранее Украина начала закупку у США ударных вертолетов AH-1Z Viper и транспортных UH-1Y Venom компании Bell. Этот процесс уже начался с подписания письма о намерениях между украинским правительством и компанией.

Кроме того, как рассказал президент Украины Владимир Зеленский Украина ежегодно будет получать системы противовоздушной обороны Patriot и по этому поводу уже готовится соответствующий контракт. Он утверждает, что с американской стороной уже налажены нужные контакты по ПВО.

