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Чем закончатся протесты в Беларуси: военный эксперт дал прогноз

29 ноября 2020, 11:07

Белорусы постепенно прозревают, что Россия, оказывается, не такой уж им друг, товарищ и брат.

Протесты в Беларуси
Лукашенко фактически "перемолол" протесты в Беларуси / Фото news.tut.by

Протесты в Беларуси, которые вспыхнули после оглашения результатов выборов президента, пойдут на спад, а Александр Лукашенко досидит свой свой новый срок на должности главы государства.

Такое мнение высказал военный эксперт, полковник запаса Олег Жданов во время чата на сайте Главред.

"Лукашенко протест уже фактически перемолол. Сейчас протесты идут на спад. Я думаю, еще одну каденцию Лукашенко усидит на своем посту. Он предложит какую-нибудь конституционную ассамблею, начнет кормить народ обещаниями, что все изменится. Разве что прилетит в Беларусь "черный лебедь" и кардинально изменит ситуацию. Но, в целом, Лукашенко держит происходящее под контролем", - считает Жданов.

По его словам, протесты в конечном итоге прекратятся.

Читайте такжеВ Минске умер избитый силовиками активист: стали известны подробности"Даже сакральная жертва – убийство парня, протестующего – не послужила толчком для того, чтобы белорусы массово вышли на улицы и начали строить баррикады, как это было в Украине", - отметил эксперт.

При этом, по его словам, "белорусы постепенно прозревают, что Россия, оказывается, не такой уж им друг, товарищ и брат". Однако, они ждут помощи оттуда и с надеждой смотрят на Москву.

"Я думаю, что эту каденцию Лукашенко досидит, а дальше – посмотрим. Скорее всего, будет искать преемника. Ведь даже Москва не смогла вмешаться настолько серьезно, чтобы склонить Лукашенко к подписанию союзного договора и резкой интеграции Беларуси в объединенное государство. Ведь для Путина это было бы очень выгодно, так как изменилось бы юридическое лицо, а, соответственно, все санкции, которые вводились против РФ, автоматически обнулились бы. Но – Лукашенко пока ситуацию держит под контролем", - резюмировал военный эксперт.

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Протесты в Беларуси - как все начиналось:

  • 9 августа в Беларуси состоялись президентские выборы. Согласно официальным данным ЦИК, за Александра Лукашенко проголосовали 80,1% избирателей, за его главного оппонента Светлану Тихановскую - 10,1%.
  • После объявления результатов выборов страну охватили акции протеста. Силовики задерживают участников митингов и применяют к ним силу, открывают политически мотивированные дела против оппозиционеров.
  • Ряд стран Запада осудили насилие против протестующих и не признали выборы в Беларуси 2020, однако Лукашенко решил остаться у власти и провел тайную инаугурацию.

Александр Лукашенко Олег Жданов новости Беларуси выборы Беларусь протесты в Беларуси
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