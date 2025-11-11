Укр
Экс-сотрудник СБУ назвал самый большой страх Путина: чего боится лидер Кремля

Марина Фурман
11 ноября 2025, 23:38
47
Кремлевский лидер опасается, что кто-то из генералов может выстрелить или бросить гранату в него.
Путин, ФСБ
Ступак рассказал о самом большом страхе Путина / Коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, скриншот из видео

Главное:

  • Самый большой страх Путина - его окружение
  • Среди соратников лидера Креля нет тех, кому меньше 65 лет

Оказывается, расширение НАТО или перенесение боевых действий на территорию РФ - не главный страх российского диктатора Владимира Путина. Больше всего он боится своего окружения. Об этом заявил военный эксперт, экс-сотрудник СБУ Иван Ступак в чате на Главреде.

Ступак напомнил, что Путин уже около 20 лет не меняет свое окружение. Кроме этого, вокруг него нет людей моложе 65 лет.

"Путин понимает, что, если сейчас он заменит, например, Герасимова на 50-летнего генерала, нет никаких гарантий, что этот молодой и амбициозный генерал через полгода не захочет занять место Путина, устранив его. Поэтому он держит вокруг себя всех старых, проверенных, понятных, которые его не предадут. Но, в любом случае, он боится", - рассказал военный эксперт.

При этом экс-сотрудник СБУ обращает внимание, что когда Путин проводил коллегии ФСБ и МВД в прошлом году, то первые два ряда в зале всегда были пустыми. На первых рядах обычно сидят самые проверенные генералы, но сейчас там пусто.

Ступак предполагает, что кремлевский лидер боится, что кто-то из этих генералов может подорваться и выстрелить в него или бросить гранату. Поэтому охрана Путина стоит везде, практически на каждом шагу.

Смотрите видео, в котором Ступак рассказывает о страхах Путина:

Чего боится Кремль после войны

Кремль опасается дестабилизации после возвращения сотен тысяч военных, в том числе и помилованных заключенных, которые воевали против Украины.

Стоит учесть, что большой процент российских военных - это бывшие осужденные по ряду тяжких статей: убийства, ограбления, изнасилования и педофилия, пишет Reuters.

В Москве опасаются повторения ситуации 1990-х, когда ветераны Афганистана стали источником роста преступности.

Война в Украине - последние новости

Как писал Главред, российские войска снова атакуют Одессу, нанося массированный удар дронами с Черного моря. Жителей призвали находиться в укрытиях.

На фронте также ситуация остается напряженной. Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский рассказал, что наибольшая активность врага наблюдается в районах Купянска, Северска и особенно на Покровском направлении, где сейчас происходит около 40% всех боевых столкновений. Несмотря на это, противник несет там значительные потери.

Между тем общественный активист и волонтер Сергей Стерненко рассказал, что война, которую Россия развязала против Украины, завершится только тогда, когда одно из государств прекратит свое существование. Он прогнозирует, что война в Украине может продолжаться еще даже 2-3 года, поэтому нужно быть готовыми к этому.

О персоне: Иван Ступак

Иван Ступак - военный эксперт, бывший работник СБУ.
Окончил Национальную академию СБУ. После завершения обучения около 9 лет работал на оперативных и руководящих должностях в Главном управлении СБУ в Киеве и Киевской области. Занимался противодействием экономическим преступлениям.






