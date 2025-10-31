Игрушечные копии Шахедов для детей: в России вышли на новый уровень цинизма

Игрушка описывается как "идеальный подарок".

В России продают игрушечные копии "Шахедов" / коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, скриншот

В России продают игрушечные копии "Шахедов"

Игрушка якобы подходит для детей от 6 лет

Кроме того, ее можно оснастить петардами, которые взрываются

Игрушечная копия беспилотника "Шахед", который страна-агрессор Россия активно использует для атак на Украину, продается на российском сайте для детей. Об этом пишет CBS News.

Отмечается, что на сайте Ozon этот небольшой пенопластовый дрон продается как копия "Герани-2".

В описании указано, что товар "подходит для детей от 6 лет и старше", и утверждается, что он развивает "координацию, точность и воображение".

Стоит заметить, что игрушка описывается как "идеальный подарок для юных патриотов и будущих покорителей неба".

Игрушку продают за 350 российских рублей (около 180 гривен). Кроме того, ее можно оснастить петардами на кончике, которые взрываются при ударе, имитируя то, как настоящие беспилотники "Шахед" летят к цели и взрываются при ударе.

Игрушечный "Шахед" / фото: скриншот

Использование Россией "Шахедов" в войне против Украины

Специалист по связи, радиоэлектронной борьбе и разведке Сергей "Флеш" Бескрестнов рассказывал, что россияне уже применяют для ударов по Украине "Шахеды" на онлайн управлении.

Он пояснил, что российский оператор технически не способен управлять беспилотником онлайн на большом расстоянии из-за искривления земной поверхности и ослабления радиоволн. Однако, используя воздушную цепь из нескольких БПЛА, россияне увеличивают радиус действия своих аппаратов и могут достигать отдаленных целей.

Дрон Шахед / Инфографика: Главред

Шахеды - последние новости

Как сообщал Главред, президент Владимир Зеленский заявил, что иранские дроны-камикадзе Шахеды, которые Россия массово применяет против Украины, иногда представляют большую угрозу, чем баллистические ракеты. Причина - их количество, модернизация и сложность перехвата.

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский говорил, что противник постоянно меняет тактику применения дронов. Сейчас активные атаки фиксируются в прифронтовых и приграничных районах, а главными целями являются объекты критической инфраструктуры и гражданские здания.

