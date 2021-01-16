Крах карьеры Трампа: эксперт раскрыл планы врагов президента США

Дональда Трампа хотят не допустить к выборам президента США-2024 - эксперт / Reuters

Целью импичмента Дональда Трампа является попытка заблокировать для него возможность баллотироваться на пост президента США в 2024 году и фактически разрушить карьеру политика. Беспорядки 6 января привели к тому, что у некоторых политиков есть личные мотивы для отстранения его от власти.

Как заявил директор Евразийской демократической инициативы Питер Залмаев в эфире телеканала Украина 24, процедура импичмента Трампу предполагает голосования большинством в Сенате США, что может стать символическим шагом, последствия которого – отсутствие у него возможности баллотироваться на пост главы государства в 2024 году.

Кроме того, по его словам, в Конституции существует и поправка 14, которая регламентирует отстранение президента "за полное шизо в голове".Читайте такжеЗачем в США объявили еще один импичмент Трампу

"Есть такая процедура – 2/3 голосуют в Сенате за импичмент Трампа, это приводит к его смещению, так как он будет уже в отставке, это символично. Но это подводит к тому, чтобы не дать возможность Трампу баллотироваться в 2024 году. Есть поправка 14, которая предполагает смещение с должности за просто полное "шизо" в голове, это если совсем народным языком выразиться. И, соответственно, делают это для того, чтобы положить конец его карьере", - сказал эксперт.

Кроме того, вопрос импичмента Трампа может предполагать и личные мотивы, связанные с попыткой его сторонников осуществить штурм Капитолия.

"Ну и когда они бежали старыми костями, спускались в подвалы и прятались от этой толпы сторонников Трампа – это уже личное. И Митч Макконнелл сказал: я этого сукина сына зажгу", - подчеркнул Залмаев.

Импичмент Трампу